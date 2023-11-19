غزة تُياد.. أكثر من 12 ألف شهيد إزاء العدوان الإسرائيلي

ياسر رشاد - القاهرة - في اليوم الـ43 للعدوان الإسرائيلي على غزة، كشف مكتب الإعلام الحكومي بالقطاع عن حصيلة جديدة للقتلى والجرحى الفلسطينيين الذين سقطوا في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، بينما تتواصل الحرب على المستشفيات والمدارس وعلى المنازل الآمنة.

قال مكتب الإعلام الحكومي، مساء اليوم السبت: “إن الحرب الإجرامية النازية الإسرائيلية على قطاع غزة تتواصل كما تتصاعد الإبادة الجماعية ضد الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني”.

نشر في بيان، مجموعة من الإحصائيات المهمة، تؤكد أن إجمالي عدد الشهداء بلغ أكثر من 12300 شهيد، بينهم أكثر من 5 آلاف طفل، و3300 سيدة.

كما بلغ عدد شهداء الكوادر الطبية 200 طبيب وممرض ومسعف، كما استشهد 22 من رجال الدفاع المدني، واستشهد كذلك 56 صحفيًّا، كان آخرهم استشهاد الصحفي مصطفى الصواف «أبو محمَّد».

زاد عدد الإصابات عن 30 ألف إصابة، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء.

أشار إلى أن عدد المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال بلغ أكثر من 1300 مجزرة، فيما بلغ عدد المفقودين أكثر من 6 آلاف مفقود إما تحت الأنقاض أو أن جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات يمنع الاحتلال أحدًا من الوصول إليهم، بينهم أكثر من 4 آلاف طفل وامرأة.

في ظل استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي المُركّز على المستشفيات، أشار المكتب إلى خروج 25 مستشفى و52 مركزًا صحيًّّا عن الخدمة فضلًا عن استهداف الاحتلال 55 سيارة إسعاف.

بلغت عدد المقرات الحكومية المدمرة 95 مقرًا حكوميًا، فيما تعرضت للتدمير 260 مدرسة خرجت منها 64 مدرسة عن الخدمة، ولم تسلم دور العبادة من هذا المحتل المجرم، فقد دمّر 77 مسجدًا تدميرًا كليًّا و165 مسجدًا تدميرًا جزئيًا فضلًا عن استهداف 3 كنائس.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن حصيلة شهداء مجزرة الفاخورة التي ارتكبها جيش الاحتلال في شمال غزة، تصل إلى 200 شهيد.

استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب المئات، جراء مجزرة إسرائيلية في مدرسة الفاخورة التي تؤوي نازحين شمالي غزة.

أظهرت لقطات مصورة، عشرات الجثث فوق بعضها في المدرسة، فيما شوهد بعض النازحين وهم يبحثون عن جثامين ذويهم.

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