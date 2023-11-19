بايدن يدعو لتولي السلطة الفلسطينية إدارة غزة والضفة الغربية وإسرائيل ترفض

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، عن رأيه حول شكل الحكم في قطاع غزة بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي، قائلًا إن السلطة الفلسطينية يجب أن تحكم في نهاية المطاف غزة والضفة الغربية بعد الحرب.

أضاف بايدن، في مقال رأي نشرته صحيفة واشنطن بوست، أن الولايات المتحدة مستعدة لإصدار حظر للتأشيرات على من وصفهم بـ"المتطرفين" الذين يهاجمون المدنيين بالضفة الغربية.

تابع بايدن، في مقاله: "إننا نقف بثبات إلى جانب الشعب الإسرائيلي وهو يدافع عن نفسه ضد حماس".

قال: "إن الشعب الفلسطيني يستحق دولة خاصة به، ومستقبلًا خاليًّا من حماس، وأنا أيضًا أشعر بحزن شديد إزاء الصور التي تظهر من غزة ومقتل آلاف عدة من المدنيين، بما في ذلك الأطفال".

شدد على أنه "لا ينبغي أن يكون هدفنا مجرد وقف الحرب لهذا اليوم، بل يجب أن يكون إنهاء الحرب إلى الأبد، وكسر دائرة العنف المتواصل، وبناء شيء أقوى في غزة وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط حتى لا يستمر التاريخ في تكرار نفسه".

أوضح أن "حل الدولتين – شعبان يعيشان جنبًا إلى جنب وبقدر متساوٍ من الحرية والفرص والكرامة – هو المكان الذي يجب أن يؤدي إليه الطريق إلى السلام، وسوف يتطلب تحقيق ذلك التزامات من الإسرائيليين والفلسطينيين، وكذلك من الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا، ويجب أن يبدأ هذا العمل الآن".

تابع الرئيس الأمريكي قائلًا: "ينبغي توحيد غزة والضفة الغربية تحت بنية حاكمة واحدة هي سلطة فلسطينية متجددة".

شدد على ضرورة أن ينشأ المجتمع الدولي "آلية إعادة بناء لتلبية احتياجات قطاع غزة على نحو مستدام".

أوضح أن إسرائيل يجب أن تبقي على "مسئوليتها العسكرية الشاملة" عن غزة "في المستقبل المنظور".

اختتم قائلًا: "يجب ألا يكون هناك تهجير قسري للمدنيين من قطاع غزة".

السلطة الفلسطينية لا تستطيع إدارة غزة:

وردًّا على ما كتبه الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال نتنياهو: "السلطة الفلسطينية في شكلها الحالي لا تستطيع إدارة غزة".

وتساءل: "بعد أن فعلنا كل هذا، هل سنسلمها لهم؟ أبومازن يرفض الإدانة، يجب أن يكون هناك تغيير، أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يقضي بأنه لا يمكننا أن نضع غزة في يد إدارة مدنية تعلم الأطفال الإرهاب".

من جهته، زعم وزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت، أن حركة حماس تلقت ضربات بشكل قوي، وأن قواته تصل لكل الأماكن المهمة للحركة.

قال غالانت: “إن المهمة الأولى الانتصار على حماس واستعادة المحتجزين في غزة”، معتبرًا أن حماس تتلاعب بمشاعر الإسرائيليين وأهالي المحتجزين.

أضاف: "قتلنا المئات من عناصر حركة حماس وسنواصل عمليات استهدافهم.. ونضرب حزب الله بشكل يومي لنوازن بين مهماتنا في غزة والجبهة الشمالية".

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