الحكومة بغزة: ارتفاع عدد الشهداء لأكثر من 12300 بينهم أكثر من 5 آلاف طفل

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلن المتحدث باسم مكتب الإعلام الحكومي بغزة سلامة معروف خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، ارتفاع عدد الشهداء لأكثر من 12300 شهيد بينهم أكثر من 5 آلاف طفل.

وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف اليوم، 3 مدارس في شمالي قطاع غزة وهم "الفاخورة وتل الزعتر وأبو حسين"، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، أغلبهم من المدنيين العزل وتحديدا النساء والأطفال.

وتتبع المدارس الثلاثة التي قصفها الاحتلال الإسرائيلي، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في قطاع غزة، وكانت الوكالة الأممية قد خصصتهم في وقت سابق لاستقبال النازحين في أوقات الحرب.