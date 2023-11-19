بمشاركة دولية.. "إن بي سي": واشنطن تعد خططا لعمليات تكتيكية لاستعادة الأسرى لدى حماس

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

نقلت هيئة الإذاعة الوطنية الأمريكية (إن بي سي)، اليوم السبت، عن مسؤولين أمريكيين تصريحات تفيد بأن الوضع على الأرض في الأيام الأولى من الحرب جعل عملية تحرير الأسرى غير قابلة للتنفيذ.

وأوضح المسؤولون الأمريكيون أن واشنطن ترى أن اتفاقا عبر وساطة لاستعادة الرهائن هو الخيار الأفضل، مؤكدين أن واشنطن تعد خططا لعمليات تكتيكية لاستعادة الأسرى لدى حماس بالتعاون مع شركاء دوليين.

وأشار المسؤولون إلى أن الخطط التكتيكية التي تُعدها واشنطن لاستعادة الأسرى ستنفذ في حال تغيرت الظروف، لافتين إلى أنه يمكن تنفيذها بمستوى معقول من المخاطرة.