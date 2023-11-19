رؤساء أحزاب: ندعم المرشح الرئاسى السيسى لمواجهة أى أخطار أو تحديات تواجه مصر

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القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصري، عضو تحالف الأحزاب المصرية، 3 رسائل هامة خلال كلمته بمؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، الذي نظمه حزب إرادة جيل بقاعة مؤتمرات الأزهر.

وقال "أبو العلا": "رسالتي الأولى إلى شعبنا العربي المجاهد الذي يُقتل في فلسطين، أقول لهم، نحن معاكم ونقف معاكم وقلوبنا معاكم"، موجها التحية لكل شهداء فلسطين"، مضيفا: "أما رسالتي الثانية لشعبنا المصري العظيم، حيث يجب أن نصطف خلف الرئيس السيسي من أجل استكمال بناء الدولة الحديثة".

وأضاف: "الرسالة الثالثة للجميع، يجب علينا أن ندعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في السباق الرئاسي من أجل مواجهة أي تحديات تواجه الدولة المصرية"، مضيفا: "نحن كحزب العربي الناصري ندعم السيسى من أجل مواجهة أي أخطار تواجه الدولة المصرية".

بدوره، قال النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع: "نحن ندعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لأن الأحداث تؤكد أنه يجب الوقوف خلفه، وقد أثبتت الأيام والأحداث أنه هو الحريص الأمين علي الأمن القومي المصري".

وأضاف "عبد العال" خلال كلمته: "الرئيس عبد الفتاح السيسى حافظ على الأمن القومي المصري في المرة الأولى عندما واجه الجماعة الإرهابية، والمرة الثانية عندما تعرض الشعب الفلسطيني لحرب من إسرائيل وخرج الرئيس السيسي وأعلن الـ3 لاءات، وهي لا لتصفية القضية الفلسطينية ولا للتهجير، ولا لتهجير أهل غزة"، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أثري الحياة السياسية بالحوار الوطني".

فيما ووجهت الدكتورة عصمت الميرغني، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "إن الشعب المصري لن يخذلك أبدا لأنه شعب الأصالة والإباء وعزة النفس"، مضيفة في رسالتها للرئيس السيسي: "راهن علي شعبك.. شعبك معارك".

وأكدت الميرغني، أن مساندة وتأييد ودعم حزب الاجتماعي الحر، للرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة، يعود إلى الكثير من الأسباب لعل أبرزها استكمال الإنجازات التي تتم على كل شبر في أرض مصر، وتحقيق العدالة الاجتماعية".