شكرا لقرائتكم خبر عن الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل وفداً من النقابة العامة للاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي مرحباً بزيارتهم لمقر الحملة، مؤكداً أن الحركة النقابية هي حركة مهمة واستقبال الحملة للنقابات هو خير دليل على تواصل الحملة الدائم لكل الفئات، مثمناً نشاط النقابة في توفير الخدمات والرعاية الاجتماعية لأعضائها، مضيفاً أن النقابات العمالية من مؤسسات المجتمع الحي، مشيراً إلى إنجازات القيادة السياسية على كافة المستويات التي تهدف لتحسين معيشة المواطن وخصوصاً في تطوير البنية التحتية وتوفير الأمن والاستقرار.

من جانبه، قال وفد النقابة إنهم حريصون على التوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري عن طريق تنظيم الفعاليات والندوات في المحافظات المختلفة وذلك ضمن نشاط النقابة، مثمنين دور القيادة السياسية في تحقيق العديد من الإنجازات وخصوصا للعاملين، مضيفين أنهم حريصون على توعية الشباب للنزول للإدلاء بصوتهم، انطلاقا من دورهم الوطني ولاستكمال مسيرة التنمية.

وفي نهاية اللقاء قدم وفد النقابة العامة للاتصالات درع النقابة إهداء للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، وتبادلوا الصور التذكارية بينهم.