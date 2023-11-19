شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب": قافلة صندوق تحيا مصر تؤكد أن القضية الفلسطينية فى وجدان المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، باستمرار الجهود المصرية لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للأشقاء الفلسطينيين.

وأوضح عابد، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن تنفيذ قافلة صندوق تحيا مصر للمساعدات الإنسانية لأهل غزة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار "نشارك من أجل الإنسانية"، يعد تأكيدًا لدور الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعبًا التي تقف مع أهالي قطاع غزة، والتي تعكس أن القضية الفلسطينية في قلب مصر ووجدانها.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن ضم القافلة 199 شاحنة مساعدات والتي حملت أكثر من 2500 طن لأهل غزة، يؤكد أن جسر المساعدات وقوافل الإغاثة الذي انطلقت فيه يمر ولم ينقطع لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وهو ما يكشف عن موقف الشعب المصري بأكمله لدعم القضية ومناصرتها.

وتابع النائب علاء عابد، أن الدولة تكثف من جهودها في اتجاهات متعددة الأبعاد لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني ودعوة المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حاسم يدفع بجدية في اتجاه وقف إطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية فورية، في ضوء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة.