"النشرة": اجتماع بين حركتي فتح وحماس في مخيم البص في صور

افاد مراسل النشرة في صيدا، عن ان "قيادتي حركتي فتح وحماس في مخيم البص عقدا اجتماعا وذلك في مقر حركة فتح - شعبة البص تأكيدا على الوحدة الوطنية الفلسطينية، وحرصا منهما على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية بظل ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني إبادة جماعية ومجازر وجرائم بحق الأطفال والنساء والشيوخ".

وقد ناقشا "ضرورة دعم صمود شعبنا ومقاومته أمام العدوان الاسرائيلي الهمجي الذي يرتكب ابشع المجازر والمذابج التي ترتقي لجرائم الحرب"، مؤكدين ضرورة تدعيم الوحدة الوطنية الفلسطينية، والتي تعمدت بالدماء في غزة والضفة الغربية".