سنواصل الحرب رغم الضغوط الدولية والمعارضة.. نتنياهو : إدخال الوقود إلى غزة خوفاً من انتقال الأمراض إلى إسرائيل

الشارقة - اميمة ياسر -

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الجهود الإنسانية يجب ألا تتوقف في غزة، زاعمًا أن الأمر يأتي في إطار التزام الجيش بـ«قوانين الحرب».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء السبت، أن «توقف الجهود الإنسانية في القطاع ستُفقد بلاده الدعم الدولي»، نافيًا تقديم الوقود لعناصر حركة المقاومة الإسلامية «حماس».

وأكمل: «من ناحية دولية سنفقد الدعم لو لم نسمح بتلك الجهود للسكان الذين أجبرناهم للنزوح نحو الجنوب، وقلنا لهم إنهم بإمكانهم العيش هناك في ظروف صعبة».

ولفت إلى إدخال الوقود إلى قطاع غزة استجابة لطلب أمريكي، معقبًا: «واشنطن قالت إننا سنصبح أمام أزمة كبيرة لو انتشرت الأمراض، سنفقد السيطرة على كل شيء ويمكن أن تنتقل الأمراض إلى إسرائيل».

ونفى وجود صفقة مطروحة لتبادل الأسرى على الطاولة، مضيفًا: «نريد إعادة كل المحتجزين، ونبذل الجهود الكبرى لإعادة العدد الأكبر منهم».

وبسؤاله عن إمكانية ملاحقة عناصر حماس الموجودين خارج غزة، عقب: «كل أعضاء حماس يجب أن يموتوا بغض النظر عن مكانهم داخل أو خارج غزة».