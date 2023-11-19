ضابط أمريكي يكشف عن مصير دبابات أبرامز وتشالنجر في أوكرانيا

الشارقة - اميمة ياسر - أفاد ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن القوات الأوكرانية تحتفظ بالدبابات الغربية في الاحتياط خوفًا من تدميرها على يد الجيش الروسي.

وقال ريتر: "استخدام "أبرامز" سيكون مجرد انتحار. لقد زودناهم بـ31 دبابة، لكنهم لا يستطيعون استخدامها حرفيًا".

وقال ريتر، خلال مقابلة مع قناة "Ask The Inspector" على "يوتيوب": "القوات الأوكرانية تحتفظ ليس فقط بدبابات "إم 1 أبرامز" في الاحتياط، ولكن أيضًا بدبابات "تشالنجر 2" البريطانية، والتي طالبت القيادة بإزالتها إلى الخلف بعد تدمير عدة وحدات في ساحة المعركة".

وتابع ريتر: "نظرا للتضاريس في منطقة الصراع، فإن استخدام الدبابات الغربية غير فعال".

ومنذ بداية شهر يونيو الماضي، تحاول القوات المسلحة الأوكرانية التقدم في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث قامت بإرسال ألوية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات عسكرية غربية إلى ساحة المعركة، لكنها لم تتمكن من تحقيق النجاح في أي من قطاعات الجبهة.