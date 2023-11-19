انت الان تتابع خبر في غزة.. حصيلة "مؤلمة" تخص الأطباء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الكيلة، عبر قناة وزارة الصحة الفلسطينية على "تلغرام": "لقد قتل جيش الاحتلال 198 طبيبا ومسعفا وعامل إسعاف، ودمر 55 سيارة إسعاف، وعطل 25 مستشفى و52 عيادة، منذ بداية الحرب على قطاع غزة".

وأكدت وزارة الصحة أنها تواجه، منذ 15 نوفمبر الجاري، صعوبات في تحديث بيانات القتلى والجرحى في قطاع غزة، بسبب انقطاع التواصل مع مستشفيات شمال القطاع التي تتعرض لقصف مدمر.



وأكدت الكيلة في وقت سابق أن الجيش الإسرائيلي يرتكب "إبادة جماعية بحق القطاع الصحي برمته" في قطاع غزة.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الهجوم الإسرائيلي على القطاع أسفر حتى اليوم عن 12300 ضحية بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة.

وأكد خبراء في الأمم المتحدة أن الحرب الإسرائيلية في غزة يمكن أن تتصاعد إلى إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، ويجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات عاجلة لضمان وقف إطلاق النار.