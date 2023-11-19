رئيسة المفوضية الأوروبية: نعارض التهجير القسري لسكان غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، عن رفضها لسياسة "التهجير القسري" بحق االفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.

وقالت فون دير لايين على منصة "إكس": "ناقشت الأزمة الإنسانية المستمرّة في غزة مع الرئيس السيسي، وشكرت مصر على دورها في توفير وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين الضعفاء".

وأضافت: "نحن متفقون على مبدأ عدم التهجير القسري للفلسطينيين وعلى أفق سياسي قائم على حلّ الدولتين" الإسرائيلية والفلسطينية.

وتوجّهت رئيسة المفوضية الأوروبية بعدها إلى سيناء، حسبما أفاد بيان صادر عن محافظ هذه المنطقة الحدودية مع إسرائيل وغزة.

وقال البيان إنّ: "رئيسة المفوضية وصلت إلى مطار العريش، وستتوجّه إلى معبر رفح لتتفقّد المساعدات الإنسانية وتزور الجرحى الفلسطينيين في المستشفيات".

وقالت فون دير لايين في العريش إن الاتحاد الأوروبي: "ضاعف أربع مرات مساعدته الإنسانية الى غزة، بحيث تجاوزت قيمتها مليون يورو، إضافة إلى 260 مليون يورو قدمتها الدول الاعضاء".

وأضافت: "نتفق جميعا على القول إن حجم المساعدة التي تصل الى غزة ينبغي أن يزيد، وتلك هي الفكرة من اقتراح قبرص الهادف إلى إقامة ممر بحري".

وأعلن الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس الجمعة أن قبرص وإسرائيل على وشك التوصل إلى اتفاق لفتح ممر للمساعدة الإنسانية بين الجزيرة المتوسطية وقطاع غزة.

إلى ذلك، أوضحت فون دير لايين أن الاتحاد الاوروبي يعمل على تعزيز "شراكته الاستراتيجية" مع مصر.

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