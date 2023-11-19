خبير عسكري: الأسبوعان المقبلان سيكونان الأصعب على أهل غزة في الشمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، إن جيش الاحتلال لم يمس قوات حماس حتى الآن ولم يستطع إيقاع أسرى من عناصر المقاومة حتى الآن، ومازالت عناصر حماس متخندقة في الأنفاق.

وأضاف راغب، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، أنه لا يمكن أن تكون الخسائر البشرية في الجانب الإسرائيلي 61 قتيلًا؛ بينما تشير تصريحات أبو عبيدة إلى تدمير وإعطاب 160 آلية إسرائيلية منذ بدء اجتياح غزة.

وتابع الخبير العسكري سمير راغب: "كنا نراهن على صمود من خلال زيادة خسائر خطة تقدم القوات الإسرائيلية في محاور قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن المعارك المقبلة ستكون عنيفة في خان يونس والأسبوعين المقبلين ستكون الأصعب على أهل غزة في الشمال.