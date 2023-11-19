بينها سكر وزيت.. ضبط سلع مدعمة داخل مخزنين في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

شنت مديرية التموين بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، بتنفيذ حملة تموينية بدائرة مركز منفلوط، أسفرت عن ضبط مخزنين بداخلهما كميات كبيرة من السلع التموينية المدعومة.

والمحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط، إنه تم ضبط 360 كرتونة زيت تمويني، بإجمالي 4320 زجاجة، و537 كرتونة مكرونة تموينية، بإجمالي 10740 كيس، و1800 كيلو جرام أرز، و560 كيلو جرام سكر، و160 كيلو جرام دقيق، و3360 عبوة شاي، و35 كرتونة جبن، بإجمالي 945 علبة.

وأكد وكيل وزارة التموين بأسيوط، أن الحملة جاءت بناءً على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، وتعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والمخازن الغير مرخصة، لضبط المخالفين وحماية المواطنين من جشع التجار وأصحاب السوق السوداء.

وأشار وكيل وزارة التموين، إلى أن الحملة شارك فيها عدد من المفتشين ورجال الشرطة، وتم خلالها التفتيش على عدد من المخازن والمحال التجارية، وتم ضبط المضبوطات بداخل مخزنين، وذلك بعد ورود معلومات من مصادر سرية تفيد بتجميع أصحاب المخزنين للكميات الكبيرة من السلع التموينية المدعومة بهدف بيعها في السوق السوداء بأسعار أعلى.

وشدد وكيل وزارة التموين على استمرار الحملات التموينية المفاجئة على الأسواق والمخابز والمخازن الغير مرخصة، لضبط المخالفين وحماية المواطنين من جشع التجار وأصحاب السوق السوداء.