"تعليم كفر الشيخ" تكشف حقيقة تعطيل الدراسة بسبب حالة الطقس

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

كشف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، اليوم السبت، موقف مديرية التربية والتعليم بخصوص حالة التقلبات الجوية بشأن تعطيل الدراسة غدًا بمدارس المحافظة من عدمه.

وأعلنت محافظة الإسكندرية تعطيل الدراسة يوم الأحد، كما أعلنت محافظة مطروح تطبيق القرار ذاته بسبب عدم استقرار حالة الطقس.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لمصراوي أنه إلى الآن لم يصدر، أي قرارات بشأن تعليق الدراسة باكر الأحد بمدارس المحافظة لغاية الآن.

وقال إن قرار تعطيل الدراسة من سلطة محافظ كفر الشيخ دون غيره، وأنه حال صدور أي قرار بتعطيل الدراسة سوف يجرى الإعلان عنه في الحال من أجل أن يأخذ الطلاب وأولياء الأمور حذرهم من حالة التقلبات الجوية.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ أن غرف العمليات بديوان عام المديرية سوف تنعقد بداية من صباح باكر الأحد لمتابعة الموقف لاتخاذ القرارات المناسبة حيال الأمر.