الحزب العربى الناصرى: المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطنى

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصري – أحد أحزاب التحالف المصري – إن المشاركة في انتخابات الرئاسة 2024 وأجب وطني لا يمكن التنازل عنه.

وأضاف "أبو العلا" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الانتخابات الرئاسية فرصة جيدة للأحزاب السياسية للمارسة دورها في نشر أفكارها والتأكيد على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أنه من خلال تواصلنا مع المواطنين بشكل مباشر أصبح لديهم رغبة أكثر فى المشاركة وشعروا بأهمية هذه المشاركة بعدما عرفوا حجم التحديات التي تواجه الوطن.

وشدد على أهمية مشاركة المواطنين والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024 لاستكمال التجربة الديمقراطية، وما تحقق من إنجازات علي أرض الواقع في تلك المرحلة الحاسمة في تاريخ مصر في ظل التحديات الإقليمية يتطلب دعم الدولة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلي أن حزب العربي الناصري أعلن دعمه للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية 2024، من أجل أستكمال مسيرة البناء والتنمية، والوصول إلي الجمهورية الجديدة.