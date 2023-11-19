الآلاف تظاهروا في إيران "نصرةً لأطفال غزة المضطهدين" واحتجاجًا على القصف الإسرائيلي

تظاهر آلاف الأشخاص في ​طهران​ ومدن إيرانيّة أخرى، "نصرةً لأطفال ​غزة​ المضطّهدين"، تحت شعار "​فلسطين​ ليست وحدها"، وذلك احتجاجًا على القصف ال​إسرائيل​ي المتواصل على قطاع غزة منذ أكثر من شهر.

وفي طهران، رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينيّة ولافتات كُتب عليها "تسقط أميركا، تسقط إسرائيل".

وكانت قد اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس"، في أعقاب هجوم غير مسبوق شنّته الحركة الفلسطينيّة على إسرائيل في السّابع من تشرين الأوّل الماضي، أدّى إلى مقتل نحو 1200 شخص أغلبيّتهم مدنيّون، قضوا بمعظمهم في اليوم الأوّل للهجوم، وفق السّلطات الإسرائيليّة. في حين أنّ القصف الجوّي والمدفعي الإسرائيلي الكثيف، تسبّب حتّى الآن بمقتل أكثر من 12 ألف شخص، بينهم خمسة آلاف طفل، وإصابة نحو 32 ألف آخرين في قطاع غزّة أغلبيّتهم مدنيّون، وفق أحدث حصيلة لحكومة "حماس".