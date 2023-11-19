أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، "وصول طائرة مساعدات إنسانية إلى مصر من وزارة الطوارئ الروسية، لصالح الفلسطينيين في قطاع غزة. وتم تأمين المواد الغذائية والسلع الأساسية من أموال الصندوق العام الإقليمي، أحمد حاجي قديروف، ومن الأموال التي تم جمعها في إطار الدعم المالي خلال الحفل الخيري "أطفال الشيشان - أطفال فلسطين".

ولفت قديروف إلى أن "المبادرة بها كانت رئيسة قسم التعليم قبل المدرسي في مجلس مدينة غروزني، خديجة قديروفا".

يشار إلى أن هذه هي الطائرة الثالثة التي تنطلق محملة بالمساعدات الإنسانية المقدمة من الشيشان إلى سكان قطاع غزة منذ بداية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.