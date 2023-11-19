منظمة التعاون الإسلامي دانت المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني: لوقف فوري وشامل للعدوان

أعربت "​منظمة التعاون الإسلامي​" عن إدانتها بشدّة "المجازر الجماعيّة والجرائم المتلاحقة الّتي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، والّتي كان آخرها المجزرة البشعة في مدرستَي تل الزعتر والفاخورة التّابعتين لوكالة "​الأونروا​" في شمال قطاع ​غزة​، والّتي تسبّبت في سقوط المئات من الشّهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنّساء النّازحين".

وعبّرت في بيان، عن إدانتها أيضًا لـ"جريمة الاحتلال الإسرائيلي الّتي ارتُكبت في مجمع الشفاء الطبّي، وإخلاءها للمواطنين والمرضى والجرحى والطّواقم الطّبيّة بداخله، وتحويله إلى ثكنة عسكريّة مغلقة"، مشيرةً إلى أنّ ذلك "استمرار لجرائم التّطهير العرقي والإبادة الجماعيّة الّتي يرتكبها جيش الاحتلال تجاه ​الشعب الفلسطيني​ في غزة".

وأبدت المنظّمة كذلك إدانتها "قيام طائرة حربيّة إسرائيليّة باستهداف بناية سكنيّة في مخيم بلاطة شرق ​مدينة نابلس​، ما أدّى إلى ارتقاء خمسة قتلى وعدد آخر من الجرحى الفلسطينيّين"، معتبرةً ذلك "امتدادًا للجرائم اليوميّة الّتي ترتكبها قوّات الاحتلال الإسرائيلي، في انتهاك صارخ للقانون الدّولي الإنساني".

وحذّرت من "التّصعيد الخطير في وتيرة الاعتداءات، والإرهاب المنظَّم الّذي تمارسه قوّات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات المستوطنين المتطرّفين، الّذي أدّى إلى سقوط ما يزيد عن 200 مواطن فلسطيني في جميع أنحاء ​الضفة الغربية​ منذ 7 تشرين الأوّل الماضي"، مجدّدةً دعوتها ​المجتمع الدولي​، وخصوصًا ​مجلس الأمن الدولي​، إلى "تحمّل مسؤوليّاته تجاه ضرورة وقف فوري وشامل لهذا العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني".