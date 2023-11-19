وزير الخارجية المجري: معظم قادة دول الاتحاد الأوروبي يتعاملون مع الصراع في أوكرانيا مثل لعبة كمبيوتر

رأى وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، إن "معظم قادة دول الاتحاد الأوروبي يتعاملون مع الصراع في أوكرانيا مثل لعبة كمبيوتر".

واشار سيارتو خلال مؤتمر حزب "فيدس" الى ان "هناك من يعانون من الذهان العسكري ويتخيلون أنفسهم في فورتنايت (لعبة إلكترونية)، ولسبب غامض يعتقدون أن إمدادات الأسلحة هي وسيلة لصنع السلام في أوكرانيا".

ودعا إلى بدء عملية التفاوض بين روسيا وأوكرانيا، وشدد أيضا على أن توريد الأسلحة للجيش الأوكراني يؤخر نهاية الصراع.

في وقت سابق، اعترف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي بأن القوات المسلحة الأوكرانية ستضطر إلى التراجع إذا توقفت الدول الغربية عن تقديم المساعدة لكييف.