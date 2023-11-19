"المقاومة الإسلامية في العراق": استهدفنا قاعدة حرير الأميركية شمالي العراق بطائرة مسيّرة

أعلنت "المقاومة الإسلامية في ​العراق​"، في بيان، أنّ "ردًّا على الجرائم الّتي يرتكبها العدو بحقّ أهلنا في ​غزة​، استهدف مقاتلونا قاعدة الاحتلال الأميركي "حرير" ​شمال العراق​، بطائرة مسيّرة، أصابت هدفها بشكل مباشر".

وكانت قد أشارت "المقاومة الإسلامية في ​العراق​"، مساء السّبت، إلى أنّ "مقاتلينا استهدفوا قاعدة الاحتلال الأميركي "التنف" في ​سوريا​، بطائرة مسيّرة، أصابت هدفها بشكل مباشر".