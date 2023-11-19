ترند اليوم| مباراة منتخب مصر ضد سيراليون.. وسعر الدولار في السوق السوداء

محمد اسماعيل - القاهرة - تصدرت عدة موضوعات ترند مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل، على مدار الـ 24 ساعة الماضية

منتخب مصر

انتهت مباريات الأسبوع الأول في المجموعة الأولى ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ترتيب مجموعة مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم لقاء غدا ضد سيراليون، في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026، بالزي الأساسي.

منتخب مصر يخوض لقاء سيراليون بهذا الزي

عقب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، على أسباب استبعاد الثلاثي إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد من معسكر المنتخب، بعد انتهاء مباراة جيبوتي.

روي فيتوريا يكشف موقفه من الثلاثي المستبعد عن منتخب مصر.. رد نهائي

كشف مصدر داخل المنتخب الوطني الأسباب الحقيقية لاستبعاد ثلاثي الفراعنة إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد من معسكر المنتخب الوطني لمباراة سيراليون المقبلة.

‏"gps كشفهم".. السبب الحقيقي لاستبعاد ثلاثي المنتخب وبراءة "عبدالعزيز"

الدولار

شهد سعر الدولار في السوق السوداء لتجارة العملة- السوق غير الرسمية- خلال تعاملات الأسبوع الجاري ارتفاعا بنحو 3 جنيهات حتى نهاية تعاملات أمس مقارنة بتعاملات يوم الخميس قبل الماضي، وفق ما قاله مراقبون تحدث إليهم الخليج 365 على مدار أسبوعين.

في أسبوع الـ 50 جنيها.. تفاصيل 3 جنيهات زيادة في سعر الدولار بالسوق السوداء

ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء لتجارة العملة (السوق الموازية) خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل رقما جديدا مقارنة بتعاملات أمس، وفق ما قاله اثنان من المراقبين تحدث إليهما الخليج 365.

وصل لـ 50 جنيهًا.. ماذا نفهم من صعود الدولار في السوق السوداء المستمر؟

مدرسة الفاخورة

استهدف الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مدرسة الفاخورة للنازحين، التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

"الجثامين في كل مكان".. مشاهد من داخل مدرسة الفاخورة بغزة بعدما قصفها الاحتلال

قالت المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تمارا الرفاعي، إنه بحكم القانون الدولي الإنساني فإنّ كافة المستشفيات محمية ويجب أن تستمر في عملها.

الأونروا تعليقًا على قصف مدرسة الفاخورة: استهداف منشأة تابعة لنا مخالف للقانون الدولي