شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أولويات الاستثمارات العامة كما يراها المرشح الرئاسى فريد زهران؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتمد الرؤية الاقتصادية للمرشح الرئاسي فريد زهران على عدد من المحاور، تندرج تحتها السياسات والبرامج التفصيلية، كان أبرزها بشأن إعادة ترتيب أولويات الاستثمارات العامة.

وفي هذا السياق يقول المرشح الرئاسي في برنامجه، إن السنوات العشر الماضية تميزت باستثمارات ضخمة من الحكومة والقطاع العام، فـي مشروعات أطلق عليها أحيانا مشروعات قومية، وأحيانا مشروعات كبرى، ساهمت بالفعل في رفع مستويات البنيـة التحتية.

ويضيف: لذلك سنعمل على إعادة الجدولة الزمنية الخاصة بتنفيذ هذه المشروعــات وإرجاء ما لم يبدأ بعد، وذلك جنبا إلى جنب مع تحسين الهيكل الاقتصادي المصـري عبر تمويل وتحفيز القطاع الخاص على رفع الإنتاجية في الاقتصاد الحقيقي؛ الصناعـة والزراعة والتكنولوجيا، وتوجيه الاستثمارات العامة بشكل أكثر كفاءة نحو تهيئة البيئة الاستثمارية، بمنح الأراضي المرفقة، وتحسين البنية الإنتاجية، وزيادة القـدرات اللوجيستية للموانئ، عبر دراسات جدوى واضحة، ومن خلال إعادة وزراة للاقتصاد تهتم بإعادة التوازن العام للاقتصاد الكلي، وترتيب أولويات الاستثمار العام، ووضـع الأطر التي تعمل عليها الحكومة ككل.