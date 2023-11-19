شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة: المشاركة فى انتخابات الرئاسة تتصدى للمشككين.. وصوتك يصنع المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، إن حب الوطن هو من أعظم العلاقات وأجلها، مؤكدة أن المؤتمرات الانتخابية هدفها الأول هو تأييد القيادة السياسية، ودعم الرئيس السيسي فيما يتخذه من قرارات إصلاحية، كما إنها رسالة هامة للمشككين ومن يريدون هدم الدولة، لافتة أنه يجب علينا كمواطنين أن نكون على قدر مسئولياتنا، وأن نؤدي أمانتنا وندلي بأصواتنا، فالمستقبل الذي نأمله لوطننا لن نبلغه إلا بحسن اختيار من يمثلنا.

وأكدت عضو مجلس النواب، أنه يجب أن تخرج الانتخابات بشكل يليق بحجم مصر وبعظمة حضارتنا العريقة الضاربة في عمق التاريخ، مؤكدة أن الجمهورية الجديدة تهدف قى المقام الأول الارتقاء بحياة المواطن من خلال إطلاق العديد من المبادرات، التي تمس حياة المواطنين في صعيد مصر والقرى والنجوع، على رأسها مبادرة حياة كريمة، التي جعلت الصعيد المنسي في قلب اهتمام الدولة المصرية، فوفرت لأبنائه سكنًا صحيًا حديثًا يليق بهم، بمرافقه الأساسية من مياه وصرف صحي وكهرباء.

وأكدت أن هناك ثقة في حسن إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات للعملية الانتخابية، وأنها ستُجرى وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية، كما أنها توفر كافة الضمانات لانتخابات نزيهة وشفافة، فالانتخابات ستجرى تحت إشراف قضائي كامل، بمعنى أن يكون هناك قاض لكل صندوق، في إطار من المتابعة من جانب وسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، وغيرها، وفق الضوابط التي وضعتها الهيئة، مؤكدة أن الهيئة أكدت أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.