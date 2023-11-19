الأب مبارك: منذ آلاف السنين والحروب تُشغل قلوب الناس المحاربين وأعداد القتلى لا تُحصى

"إسمع يا بني"، كتاب جديد يصدر للأب ​​​​​كميل مبارك​​​​​، يتضمن مجموعة من الحكم. وسيتم توقيع الكتاب، يوم الجمعة في 24 الحالي، في جامعة الحكمة- فرن الشباك، عند الساعة السادسة مساء.

ومن ضمن الحكم التي يتضمنها الكتاب:

إسمَعْ يا بُنيَّ

منذُ آلاف السنين والحروبُ تُشغِلُ قلوبَ الناس المحاربين، وأعداد القتلى لا تُحصى، وما زال روح الله يرفرف فوق المياه والله يقول: ليكن النور ولتنبِتِ الارض شجرًا مثمرًا، وما زال الله يرى كلَّ ما خلقَهُ حسنًا، وما زال قايين يبحثُ عن أخيه وبيدِهِ خنجرٌ، وآلاف سنين أخرى تمرُّ والحالُ على حالِه.