الأب مبارك: منذ آلاف السنين والحروب تُشغل قلوب الناس المحاربين وأعداد القتلى لا تُحصى

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"إسمع يا بني"، كتاب جديد يصدر للأب كميل مبارك، يتضمن مجموعة من الحكم. وسيتم توقيع الكتاب، يوم الجمعة في 24 الحالي، في جامعة الحكمة- فرن الشباك، عند الساعة السادسة مساء.
ومن ضمن الحكم التي يتضمنها الكتاب:
إسمَعْ يا بُنيَّ
منذُ آلاف السنين والحروبُ تُشغِلُ قلوبَ الناس المحاربين، وأعداد القتلى لا تُحصى، وما زال روح الله يرفرف فوق المياه والله يقول: ليكن النور ولتنبِتِ الارض شجرًا مثمرًا، وما زال الله يرى كلَّ ما خلقَهُ حسنًا، وما زال قايين يبحثُ عن أخيه وبيدِهِ خنجرٌ، وآلاف سنين أخرى تمرُّ والحالُ على حالِه.
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