منظمة الصحة العالمية طالبت بإخلاء مستشفى الشفاء بعد تحوله إلى "منطقة موت"

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها قادت مهمة إلى مستشفى الشفاء في غزة الذي بات هدفا للغارات الإسرائيلية، مشيرة إلى أنها تضع خطط لإخلاء المستشفى الذي قالت إنه أصبح "منطقة موت".

واكدت المنظمة في بيان إنها تعمل مع شركائها على "وضع خطط عاجلة للإجلاء الفوري للمرضى المتبقين والموظفين وعائلاتهم".

وأضافت أن 291 مريضا و25 من مقدمي الرعاية كانوا لا يزالون في المستشفى.