البيت الأبيض: لا اتفاق بين إسرائيل وحماس بعد والولايات المتحدة "ستواصل العمل الجاد"

نفى البيت الأبيض معلومات عن وجود اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس من شأنه إتاحة الإفراج عن عشرات النساء والأطفال لدى حركة حماس بقطاع غزة في مقابل وقف القتال لخمسة أيام.

وردا على تقرير لصحيفة واشنطن بوست حول اتفاق مبدئي، اكدت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أدريان واتسون انه"لم نتوصل إلى اتفاق بعد لكننا نواصل العمل الجاد توصلا إلى اتفاق".