شكرا لقرائتكم خبر عن "تمرين باكستان والصين" يركّز على الاستجابة للتهديدات الأمنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم التمرين البحري المشترك الذي أجرته باكستان مع القوات البحرية الصينية، في المياه والمجال الجوي للمنطقة الشمالية من بحر العرب قبالة السواحل الباكستانية.

واستمر التمرين (حراس البحر - 3) نحو أسبوع، فيما ركّز على الاستجابة المشتركة للتهديدات الأمنية البحرية، وأسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين القوات البحرية في البلدين.

العلاقات الصينية الباكستانية

وفي 11 نوفمبر كانت أقيمت مراسم انطلاق تدريب "سي جارديان-2023" البحري بين البحرية الباكستانية وبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني في حوض سفن القوات البحرية بكراتشي.

وحل قائد قاعدة تشينجداو البحرية "رير أدميرال" ليانج يانج، ضيف شرف في انطلاق التدريب.

كما حضر أيضا قائد الأسطول الباكستاني "فايس أدميرال" محمد فيصل عباسي مراسم انطلاق التدريب.