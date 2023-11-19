افادت القناة الـ12 الاسرائيلية بأنه "عقب دوي صفارات الإنذار في مستوطنة "شلومي" بالجليل الغربي تم رصد إطلاق 6 صواريخ من لبنان سقطت في مناطق مفتوحة دون الافادة عن وقوع اصابات".

كانت هذه تفاصيل خبر القناة الـ12 الاسرائيلية: رصد إطلاق 6 صواريخ من لبنان سقطت في مناطق مفتوحة بمستوطنة شلومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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