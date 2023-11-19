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القناة الـ12 الاسرائيلية: رصد إطلاق 6 صواريخ من لبنان سقطت في مناطق مفتوحة بمستوطنة شلومي

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افادت القناة الـ12 الاسرائيلية بأنه "عقب دوي صفارات الإنذار في مستوطنة "شلومي" بالجليل الغربي تم رصد إطلاق 6 صواريخ من لبنان سقطت في مناطق مفتوحة دون الافادة عن وقوع اصابات".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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