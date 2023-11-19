اعلن الاعلام الحربي في حزب الله في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‌‌المقاومة الإسلامية عند الساعة (8:35) من يوم صباح الأحد 19-11-2023 تجمعاً لجنود الإحتلال ‌في مركز سرية مستحدث في موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة".

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: استهدفنا تجمعاً لجنود الجيش الاسرائيلي في مركز سرية مستحدث بموقع جل العلام واوقعنا فيه إصابات مؤكدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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