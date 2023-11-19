كتائب القسام: اجهزنا على 6 جنود إسرائيليين من مسافة صفر في منطقة جحر الديك بغزة

اعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أن مقاتليها اجهزوا على 6 جنود إسرائيليين في منطقة جحر الديك بعد مهاجمتهم بقذيفة مضادة للأفراد وبالاسلحة الرشاشة من مسافة صفر.
وأمس بث الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام مقطع فيديو لاستهداف الجيش الاسرائيلي بدفعة كبيرة من قذائف الهاون، كما اعلنت بأن مقاتليها "تمكنوا من إيقاع قوّة اسرائيلية بين قتلى وجرحى، بعد استهدافهم بعبوة مضادّة للأفراد، وتدمير 17 آليّة إسرائيليّة كليًّا أو جزئيًّا، في محاور التّوغّل كافّة في قطاع غزة".
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