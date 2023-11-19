القوات المسلحة اليمنية: سنستهدف جميع السفن التي تحمل علم اسرائيل او تقوم بتشغيلها شركات اسرائيلية

اعلنت القوات المسلحة اليمنية، في بيان انه "انطلاقا من المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية ونظرا لما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي أميركي حيث المجازر اليومية والإبادية الجماعية واستجابة لمطالب شعبنا اليمني ومطالب الشعوب الحرة ونجدة لأهلنا المظلومين في غزة.
تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستقوم باستهداف جميع أنواع السفن التي تحمل علم اسرائيل والتي تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية
والسفن التي تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية".
واهابت القوات المسلحة اليمنية بجميع دول العالم سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن، وتجنب الشحن على متن هذه السفن أو التعامل معها وإبلاغ سفنهم بالابتعاد عن هذه السفن.
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