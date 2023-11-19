طائرات اسرائيلية دمرت 4 مساجد في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة

افادت قناة "الجزيرة" بأن الطائرات الاسرائيلية دمرت 4 مساجد في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
وامس، قصف الجيش الإسرائيلي مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا التي تأوي نازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، حيث سقط العديد من الضحايا بينهم أطفال، في مجزرة جديدة مع استمرار الحرب الإسرائيلي على قطاع غزة.
ويأتي ذلك، بعد ساعات من عملية إخلاء مجمع الشفاء في قطاع غزّة قسرًا بعدما أمهل الجيش الإسرائيلي المتواجدين داخله ساعة من الزمن لاخلائه.
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