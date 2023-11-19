لوقف الحرب في غزة.. وزير الخارجية يبدأ جولة إلى عواصم عدد من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن سامح شكري وزير الخارجية سوف يبدأ اليوم، الأحد، جولة إلى عواصم عدد من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، بمشاركة وزراء خارجية اللجنة المشكلة من القمة العربية - الإسلامية الأخيرة، بهدف الدفع بمسار وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة، والتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية في القطاع.

وقال المتحدث إن وزراء الخارجية المشاركين، سوف يلتقون مع القيادات السياسية ووزراء خارجية الدول التي تشملها الجولة، بهدف الدفع بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل مستدام، بإلاضافة إلى الدفع بضرورة معالجة جذور وأسباب الأزمة من خلال عملية سياسية جادة تنتهي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.