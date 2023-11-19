شكرا لقرائتكم خبر عن 15 سؤالا وإجابة حول مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - التعديلات أهمها اعتبار قرار قبول التصالح بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره - استكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه - تقديم تقرير هندسي من مهندس معتمد من النقابة دون اشتراط أن يكون استشاريًا - المالك أو المؤجر يقع على عاتقه دفع رسوم التصالح وليس المستأجر

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "15 سؤالاً وإجابة حول مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء قبل إقراره بالبرلمان"، استعرض خلاله التعديلات المقترحة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء أبرزها اعتبار قرار قبول التصالح بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، وكذلك استكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه، وتقديم تقرير هندسي من مهندس معتمد من النقابة دون اشتراط أن يكون استشاريًا، والمالك أو المؤجر يقع على عاتقه دفع رسوم التصالح وليس المستأجر.

ولا زالت ردود الأفعال مستمرة حول تعديلات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 والذي جاء في 14 مادة بخلاف مواد الإصدار، والذى تم مناقشته منذ عدة أيام على مدار 5 ساعات داخل لجنة برلمانية مشتركة من لجنة الإسكان برئاسة النائب محمد الفيومي، ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون التشريعية بمجلس النواب، وفى الحقيقة هناك الكثير من المواطنين عن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، والذي يتم مناقشته حاليا داخل مجلس النواب، تمهيدا لإقراره خلال الفترة المقبلة.

مشروع قانون التصالح الجديد 2023، يهدف إلى حل إشكاليات قانون التصالح في مخالفات البناء والاشتراطات البنائية الجديدة، لضبط منظومة العمران ومنع البناء العشوائي والمخالف، والذى من المتوقع أن يتضمن عددًا من التعديلات التي تساعد على تسهيل إجراءات التصالح، وفتح الباب أمام عدد أكبر من المخالفين، ومن ضمن هذه التعديلات، مراجعة ملفات التصالح للمساحات البالغة 200 متر من خلال مهندس نقابي، وما يزيد عن ذلك ستتبع مكتب استشاري؛ بسبب عدم وجود عدد كاف بموظفين الدولة لمراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على أبرز التعديلات مشروع قانون التصالح الجديد 2023، وذلك من خلال الإجابة على حزمة من الأسئلة أبرزها.. الحالات التي يجوز فيها التصالح وفقا للقانون الجديد؟ وماهي الحالات التي لايجوز بها التصالح ومحظور؟ وهل يجوز التصالح على بعض الأعمال المحظور التصالح عليها؟ وهل هناك تيسيرات للمواطنين بتقديم تقرير هندسي؟ وماهي أسعار التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد؟ وماهو موقف طلبات التصالح والتظلمات التي قدمت في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها؟ وهل يجوز التقدم بتظلم جديد للجان التظلمات؟ وماهي حالات رفض التصالح؟

وإليكم التفاصيل كاملة:

15 سؤالاً وإجابة حول مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء قبل إقراره بالبرلمان.. اعتبار قرار قبول التصالح بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره.. واستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه.. أبرز التعديلات

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