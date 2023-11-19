وزير الخارجية القطري: صفقة التبادل مرت بمطبات لكننا أكثر ثقة بأننا اقتربنا من اتفاق

اكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن "صفقة التبادل مرت بمطبات لكننا أكثر ثقة بأننا اقتربنا من اتفاق"، مشيرا الى ان "التحديات ضمن المفاوضات بسيطة وهي لوجستية وعملية ويمكننا تذليلها".
وشدد وزير الخارجية القطري على "اننا نطالب إسرائيل بالالتزام بقرار مجلس الأمن وقف الحرب وفتح ممرات إنسانية، وعلى المجتمع الدولي الالتزام بالأسس التي قام عليها عبر حماية المدنيين بغزة"، معتبرا ان "الناس في غزة يعانون الجوع ونقص المياه النظيفة والكهرباء والوقود".
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