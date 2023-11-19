وسائل إعلام إسرائيلية: الاشتباه بتسلل مسيرة ثانية في منطقة الجليل الغربي

افادت وسائل إعلام إسرائيلية عن "الاشتباه بتسلل مسيرة ثانية في منطقة الجليل الغربي". واعلن المتحدث العسكري الإسرائيلي بأن "دفاعاتنا الجوية تعترض طائرة مسيرة عند الحدود مع لبنان". هذا ودوت صفارات الإنذار في مستوطنات إسرائيلية عدة في منطقتي القطاع الأوسط والغربي للحدود مع لبنان.

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