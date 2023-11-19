ألفا: تدمير جزئي لمحطة محيبيب نتيجة قصف اسرائيلي أدى الى انقطاع الخدمة عن مناطق جنوبية

اعلنت شركة الفا عن "تعرّض محطة محيبيب الرئيسية في قضاء مرجعيون الى تدمير جزئي نتيجة قصف إسرائيلي تعرّضت له. وهذه المحطة تغذّي بدورها محطات ألفا في ميس الجبل والدبية وحيان وحولا ومركبا، مما أدى إلى تعطّل المحطات الستة وانقطاع الخدمة عن كامل المناطق التي تتغذى من هذه المحطات".

واضافت :"تبقى ألفا على تنسيق كامل مع الجيش من أجل إيجاد الظرف المناسب لإصلاح محطة محيبيب، مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع عند الحدود".