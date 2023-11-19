افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن آلية تابعة للقوات الاندونيسية انقلبت على طريق مجدل سلم، وادي السلوقي، جراء انزلاقها بسبب مياه الامطار دون وقوع

كانت هذه تفاصيل خبر انقلاب آلية تابعة للقوات الاندونيسية باليونيفيل على طريق مجدل سلم وادي السلوقي نتيجة الامطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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