انعاقد الجمعية العمومية لنقابة المحامين في بيروت لانتخاب نقيب وأربعة اعضاء لمجلس النقابة

انعقدت الجمعية العمومية لنقابة المحامين في بيروت عند التاسعة من صباح اليوم لانتخاب نقيب وأربعة اعضاء لمجلس النقابة في قصر العدل في بيروت، وفتحت صناديق الاقتراع علماً ان عملية التصويت كما فرز النتائج تجري الكترونياً ويتنافس ١١ محام مرشح لمركز نقيب هذا العام .

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