المديرية العامة للمراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية وزعت برنامج تكريم رجالات الاستقلال في الذكرى الـ80

اصدرت المديرية العامة للمراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية، بتوجيهات من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وبالتنسيق مع مديرية شؤون الرئاسة في مجلس النواب والمديرية العامة للمراسم في رئاسة مجلس الوزراء، مذكرة تضمنت برنامج تكريم رجالات الاستقلال، لمناسبة الذكرى الـــ80 للاستقلال، بوضع أكاليل من الزهر على اضرحتهم بإسم "الجمهورية اللبنانية"، يوم الثلاثاء في 21 تشرين الثاني الحالي، وفق الاتي:

- تمثال بشارة الخوري في شارع بشارة الخوري: الوزير هنري خوري الساعة.10.00.

- ضريح كميل شمعون في دير القمر: الوزير جورج كلاس الساعة 11,30.

- ضريح فؤاد شهاب في غزير: النائب فريد هيكل الخازن الساعة .10.00.

- ضريح صبري حمادة في الهرمل: الوزير عباس الحاج حسن الساعة .14.00.

- ضريح عادل عسيران في جبانة البوابة الفوقا في صيدا: الوزير يوسف الخليل الساعة 10,00.

- ضريح رياض الصلح في الاوزاعي: الوزير بسام مولوي الساعة 11.00.

- ضريح عبد الحميد كرامي في طرابلس: الوزير زياد المكاري الساعة 10.00.

- ضريح صائب سلام في جبانة الشهيد في محلة قصقص: الوزير ناصر ياسين

الساعة 10.30.

- ضريح رفيق الحريري في ساحة الشهداء: الوزير بسام مولوي الساعة 12.00

- ضريح حبيب أبو شهلا في مار الياس بطينا: النائب نبيل بدر الساعة 11.00.

- ضريح سليم تقلا في ذوق مكايل: الوزير وليد نصار الساعة 11,30.

- ضريح مجيد أرسلان في خلدة: الوزير موريس سليم الساعة 10.00.

- ضريح حميد فرنجيه في اهدن: الوزير جوني القرم الساعة 14.00.

- تمثال بيار الجميل في بكفيا: الوزير جورج بوشكيان الساعة 11.00.

- ضريح عدنان الحكيم في الباشورة: النائب قاسم هاشم الساعة 9.30.

ويوم الاربعاء الواقع فيه 22/11/2023، يزور ميقاتي قلعة راشيا عند الساعة 00،12. كما يزور الوزير عصام شرف الدين عند الساعة الحادية عشرة والنصف قبل ظهر يوم الثلاثاء 21/11/2023 بيت الاستقلال في بشامون، فيما يضع النائب محمد الخواجة عند الساعة العاشرة من اليوم نفسه، إكليلاً على ضريح رشيد بيضون في العاملية - رأس النبع.

ويوم الاربعاء 22 من الشهر الجاري، يضع وزير الدفاع الوطني موريس سليم إكليلا باسم "الجمهورية اللبنانية" على قاعدة تمثال الأمير فخر الدين في وزارة الدفاع الوطني في اليرزة الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.

كما يضع الوزير عباس الحلبي إكليلا من الزهر امام اللوحة التذكارية في محلة الظريف حيث استشهد الرئيس رينيه معوض، وذلك عند الساعة الثانية من بعد الظهر.