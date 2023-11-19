أبي رميا: تواصلت مع وزير الاشغال لوضعه في أجواء الاضرار في قضاء جبيل نتيجة تراكم السيول

اشار النائب سيمون ابي رميا، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "تواصلت هذا الصباح مع وزير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال علي حمية لوضعه في اجواء الاضرار في قضاء جبيل نتيجة تراكم السيول وأكّد ان وزارته مسؤولة عن الطرق الرئيسية والاوتوسترادات والفرق التابعة لوزارته منتشرة وتقوم بالواجب".
واضاف :"اتصلت برئيسي بلديتي جبيل وبلاط وسام زعرور وعبدو العتيّق لشكرهما على المبادرة السريعة في فتح الطرقات وازالة الاضرار والاطلاع على وضع الابنية المجاورة خاصة في محيط مار بطرس في جبيل وطريق حبوب. والشكر ايضاً للدفاع المدني الذي قام بمهامه على اوتوستراد عمشيت والدعم لبلديتي جبيل وبلاط".
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