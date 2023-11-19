كنعان من نقابة المحامين: في لبنان انتخابات بتوقيتها القانوني فهل من يتعظ؟

اشار النائب ابراهيم كنعان بعد ادلائه بصوته في انتخابات نقابة المحامين، الى انه "من قصر العدل وفي لبنان انتخابات بتوقيتها القانوني لا فراغ ولا تعطيل ولا اجتهادات ولا نتائج محسومة سلفاً بل عملية ديموقراطية بامتياز والكل يبارك للفائزين : هل من يتعظ؟".

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