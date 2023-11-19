ردا على «واشنطن بوست».. البيت الأبيض يكشف حقيقة التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحمــ..ــاس

الشارقة - اميمة ياسر -

نفى البيت الأبيض التوصل لاتفاق بوساطة أمريكية، بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، للإفراج عن عدد من الأسرى مقابل وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام.

ووفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، فقد صرحت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، ردا على تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" حول اتفاق مبدئي، بأنه "لا صفقة بعد لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس".

وشددت المتحدة على مواصلة "العمل الجاد لتحقيق ذلك".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد ذكرت في وقت سابق، نقلا عن "مصادر مطلعة" لم تكشف عنها، أن إسرائيل وحركة حماس توصلتا إلى اتفاق مبدئي بوساطة أمريكية يفي بالإفراج عن 50 رهينة أو أكثر، مقابل وقف الأعمال القتالية لمدة 5 أيام، وزيادة كبيرة في كمية المساعدات الإنسانية الداخلة إلى قطاع غزة، بما في ذلك الوقود.