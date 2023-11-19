«50 جنديا في يومين».. مدير مقبرة عسكرية يتحدث عن هول الخسائر في الجيش الإسرائيلي

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث مدير مقبرة "جبل هيرتسيل العسكرية" عن الأعداد الكبيرة التي تم دفنها من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي جراء المعارك التي يخوضها في قطاع غزة.

وقال دافيد اورن باروخ، مدير مقبرة جبل هريتسيل العسكرية، إنه "تم دفن 50 جنديا خلال 48 ساعة"، بحسب ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وأضاف "باروخ": "نحن نمر الآن بفترة كل ساعة هناك جنازة، كل ساعة ونصف جنازة.. طلب مني فتح عدد كبير من القبور.. فقط في مقبرة جبل هرتسل دفنا 50 جنديا خلال 48 ساعة".

يشار إلى أن أسماء الجنود القتلى لا تعلن إلا بعد سماح الجيش الإسرائيلي بذلك.

وحتى الآن، أعلن الجيش الإسرائيلي عبر موقعه الإلكتروني عن 380 قتيل منذ السابع من أكتوبر.