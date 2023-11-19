انت الان تتابع خبر جامعة بغداد في المرتبة 40 بتصنيف التايمز.. عميد الاعلام: إنجاز وخطوة مهمة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال طاهر في بيان ورد للسومرية نيوز، : نحن فخورون بتفوق جامعتنا وتميزها في هذا التصنيف المرموق والذي يؤكد الجهود الشاقة لأساتذتنا وطلابنا الذين يسعون جاهدين للابتكار والتطور"، مشيرا إلى أهمية "هذا الإنجاز في رفع مكانة الجامعة على الصعيد الإقليمي والعالمي".وأضاف عميد الاعلام ان "هذه المرتبة تعد إنجازاً يشجع تشكيلات جامعة بغداد على المزيد من العمل الجاد والتطوير المستمر في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية"، عادا إياها "خطوة مهمة نحو بناء تعليم أفضل ومستقبل مشرق لجامعة بغداد".

وأصدر تصنيف التايمز نتائج نسخته الخاصة بالجامعات العربية للعام 2023 التي أجرت تقييما لمئتين وسبع مؤسسات تعليمية من خمس عشرة دولة. وحققت ست وعشرون جامعة عراقية حكومية، فضلا عن عدد من الجامعات الأهلية لأول مرة مراتب تنافسية هامة في نسخة تصنيف التايمز للجامعات العربية.

وتخضع الجامعات المتنافسة للتقييم على وفق عشرين مؤشرا للأداء ضمن خمسة محاور رئيسة هي التدريس (31%) والبيئة البحثية (31%) وجودة البحث (24%) والنظرة الدولية (8%) والمجتمع (6%).

