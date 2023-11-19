انت الان تتابع خبر "اسود الرافدين" يستعدون لمواجهة فيتنام.. هذه أخر المستجدات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشارك في تدريبات أمس السبت، التي احتضنتها مراكزُ التدريب التابعة إلى الاتحادِ الفيتناميّ لكُرةِ القدم، (24) لاعباً هم: جلال حسن، فهد طالب، أحمد باسل، علي عدنان، فرانس ضياء، أمير العماري، حسين علي حيدر، مصطفى سعدون، أحمد يحيى، أسامة رشيد، أحمد علي، ميرخاس دوسكي، علي جاسم، إبراهيم بايش، أيمن حسين، علي الحمادي، يوسف أمين، ريبين سولاقا، مهند علي، حسن عبد الكريم، مصطفى ناظم، حسين علي جاسم، باشانغ عبدالله، بشار رسنالوحدةُ التدريبيّة قُسِمَت إلى عدة أجزاءٍ، بين مُشاركةٍ فعليةٍ لعددٍ من اللاعبين الذين لم يخوضوا مواجهةَ إندونيسيا الخميس الماضي، وتمارين مركبةٍ واللعب بمسافاتٍ قصيرةٍ، شارك فيها جميعُ اللاعبين.

ومن المؤملِ أن يكثفَ المنتخبُ الوطنيّ تدريباته اليوم الأحد، قبلَ خوضه آخر البروفات التدريبيّة يوم غد في ملعبِ "ماي دنّه" في العاصمةِ هانوي الذي سيحتضن مواجهةَ منتخبنا الوطنيّ ونظيره الفيتنامي في الساعةِ السابعة مساءً بتوقيت فيتنام 19:00 (الثالثة عصراً بتوقيت بغداد 15:00).

ونجح العراق في تحقيق بداية مثالية بمشوار التصفيات عقب تغلبه بالاختبار الأول على نظيره الإندونيسي بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي ضيفه ملعب البصرة الدولي، وجاءت بواسطة بشار رسن وجوردي أمات (هدف عكسي) وأسامة رشيد ويوسف الأمين وعلي الحمادي، ليحصد 3 نقاط ثمينة وضعته في قمة ترتيب المجموعة، ومنحته جرعة معنوية قبل مواجهة فيتنام المرتقبة.