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رئيس منتدى الشرق الأوسط: الاستخبارات الإسرائيلية تعاني من إخفاقات مستمرة في حرب غزة.. وحماس تضغط بإعلانها فقدان الاتصال بمجموعات تأمين الأسرى

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد رئيس منتدى الشرق الأوسط “سمير غطاس”، أن الاستخبارات الإسرائيلية تعاني من إخفاقات مستمرة في حرب غزة.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن الحكومة الإسرائيلية عازمة على مواصلة القتال في غزة، بالرغم من الخسائر الاقتصادية التي سببتها الحرب لتل أبيب.

وأوضح أن حماس تضغط بإعلانها فقدان الاتصال بمجموعات تأمين الأسرى على الحكومة الإسرائيلية، وتشكل ضغط نفسي على أسر الرهائن في إسرائيل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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