كتائب القسام تعلن القضاء على ستة جنود إسرائيليين من مسافة صفر في غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس" الفلسطينية، الأحد، أنها "أجهزت" على 6 جنود إسرائيليين من مسافة صفر في منطقة جحر الديك جنوب شرق مدينة غزة.



وقالت الكتائب، في بيان مقتضب عبر منصة "تلغرام" اطلعت عليه الأناضول: "مجاهدو القسام يُجهزون على 6 جنود صهاينة من مسافة صفر، في منطقة جحر الديك، بعد مهاجمتهم بقذيفة مضادة للأفراد، والإطباق عليهم بالأسلحة الرشاشة".



وحتى الساعة 08:20 "ت.غ" لم يصدر تعقيب إسرائيلي بشأن ما أعلنته القسام.



ولا ينشر الجيش العدد الإجمالي لجنوده القتلى والجرحى منذ بداية العملية البرية بقطاع غزة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وثمة تضارب في وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن الحصيلة، وإن كانت بعض الصحف تقدرها بـنحو 58 قتيلا.



ومساء السبت، قالت الكتائب: "تمكن مقاتلو القسام من إيقاع قوة صهيونية راجلة في كمين، وتفجير عبوة مضادة للأفراد بجنود الاحتلال جنوب غرب غزة".



كما أفادت بـ"تدمير 17 آلية صهيونية كليا أو جزئيا في كافة محاور التوغل في قطاع غزة".



وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان السبت، توسيع عمليته البرية إلى حي الزيتون شرقي مدينة غزة ومنطقة جباليا شمالي القطاع، مؤكدا استهداف قواته المتوغلة من جانب مقاتلين فلسطينيين.



ولليوم 44، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 12 ألف و300 قتيل فلسطيني، بينهم 5 آلاف طفل و3 آلاف و300 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وسط دعوات لفتح تحقيق دولي في الهجمات الإسرائيلية، ووقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

بينما قتلت حركة "حماس" 1200 إسرائيلي وأصابت 5431، بحسب مصادر رسمية إسرائيلية. كما أسرت نحو 239 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.



الاناضول

