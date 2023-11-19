فلسطين: حرب غزة إبادة جماعية عقب فشل محاولات التهجير القسري

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد الدكتور تحسين الأسطل عضو المجلس الوطني الفلسطيني بالموقف المصري الرافض لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا أن إسرائيل تسعى لإبادة جماعية في غزة عقب فشل جميع مخططاتها لتهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء.

وشدد الأسطل في مداخلة هاتفية مع قناة (النيل) الإخبارية المصرية اليوم (الأحد) ـ على ضرورة مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الدولية بعد إعلانها بشكل رسمي الموافقة على إيقاف الحرب في غزة حال تهجير الشعب الفلسطيني إلى أي دولة ترغب في تحقيق السلام بالمنطقة، محملا في الوقت نفسه الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية تفاقم الأوضاع في القطاع.

وأضاف الأسطل أن "الدعوات التي أطلقها الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" للرئيس الأمريكي جو بايدن تؤكد على مسؤولية واشنطن ما آلت إليه أوضاع غزة من دمار وقتل وتشريد منذ بداية العدوان على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي".

واستنكر بشدة الدعم الأمريكي المتواصل لإسرائيل، وذلك من خلال توفير الحصانة للاحتلال في مجلس الأمن والتأكيد المستمر على تقديم كافة الأسلحة المدمرة التي تستخدم في قتل الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير المستشفيات والمدارس والمقدسات في غزة، معربا في الوقت نفسه عن أسفه الشديد إزاء تبني جو بايدن والاستخبارات الأمريكية كافة الدعاية الإسرائيلية الكاذبة لتبرير القصف المتواصل لمستشفيات غزة.

وطالب عضو المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي ومجلس الأمن بضرورة أخذ مواقف جادة وعملية لمحاصرة ومعاقبة هذه الحكومة اليمنية المتطرفة على أفعالها النكراء في غزة وممارسة المزيد من الضغوط لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من شهر ونصف على القطاع.